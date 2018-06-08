В Орле найдут фамилию ошибки

Такое поручение дал глава администрации Александр Муромский.

Сити-менеджер Орла Александр Муромский потребовал наказать чиновника, из-за которого поверх ямы нанесли разметку. Об этом он сказал своему заместителю Николаю Ванифатову на объезде города 8 июня.

— Я не должен у каждого перехода останавливаться и указывать на недочеты. Это — работа управления коммунальным хозяйством Орла и сотрудников дорожного отдела администрации город. Проведите служебную проверку по данному факту. У этой ошибки должна быть фамилия, — сказал Муромский.

Яма, о которой идет речь, находится на перекрестке улиц Октябрьская и 60 лет Октября. Во время нанесения разметки «пешеходный переход» дорожники нарисовали две полосы прямо поверх выбоины.

Ванифатов пообещал, что яму заделают до конца недели, а поверх нее нарисуют новую разметку.

ИА «Орелград»