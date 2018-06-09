Орловцам рассказали, как правильно выбрать клубнику

9.6.2018 | 18:12 Новости, Общество

Роспотребнадзор опубликовал необычную памятку.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области решило рассказать жителям региона о соблюдении основных рекомендаций, с помощью которых можно употреблять ягоды в пищу без риска для здоровья. Своеобразная памятка опубликована на официальном сайте ведомства. Она состоит из ряда полезных советов.

Так, ведомство рекомендует покупать клубнику только в установленных для этого местах. Это снизит риск приобретения некачественной продукции. Ягоды надо внимательно осмотреть. Их поверхность должна быть сухой и без признаков гниения, листья — зеленые и без пятен.

У клубники короткий срок хранения, напоминает специалисты. Поэтому покупать надо столько ягод, сколько можно съесть за 1-2 дня. Кстати, не рекомендуется пробовать ягоды на вкус в местах продажи. Это может привести к заражению инфекциями.

— Мыть ягоды надо непосредственно перед употреблением, — добавили в Роспотребнадзоре. — Если не планируете употребить их в день приобретения, уберите в холодильник без мытья. Ягоды нужно высыпать в дуршлаг и подержать под струей проточной воды. Помимо этого можно промыть клубнику в слабом уксусном растворе.

Для этого нужно небольшое количество виноградного или яблочного уксуса добавить в чистую теплую воду из расчета одна столовая ложка на литр. Ягоды замочить в растворе на 3-5 минут, после чего промыть в проточной воде. Такой способ поможет сохранить вкус ягод на длительное время.

ИА «Орелград»

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