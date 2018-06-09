В Орле День России отметят шествием и митингом

В парках города пройдут праздничные концерты.

В День России, 12 июня, в Орле состоятся праздничные шествие и митинг, сообщили в пресс-службе мэрии.

Жители города пройдут колонной от сквера Маяковского через улицу Ленина и площадь Ленина до Городского парка. Шествие сменит митинг. В мероприятиях поучаствуют жители города, общественники, представители власти.

В Городском парке культуры и отдыха в 12:00 пройдет спортивный праздник «Орел — территория культуры и здоровья». Маленьких детей будут развлекать аниматоры. В 16 часов в парке состоится фестиваль красок, в 18 часов начнется танцевальная программа.

— В Детском парке с 12:00 на летней сцене будет проходить IV Ежегодный открытый областной фестиваль для всей семьи «Во! Семья!». У КДЦ «Металлург» в 18:00 начнется праздничный концерт, посвященный Дню России, — рассказали в мэрии.

ИА «Орелград»