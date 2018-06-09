В Орловской области точечно ввели противопожарный режим

В отдельных районах неблагополучная ситуация с пожарами.

В Дмитровском и Ливенском районах установили особый противопожарный режим, сообщили в ГУ МЧС по Орловской области. Там зарегистрировали 4-й класс пожароопасности — предпоследний.

— Вследствие установления отсутствия осадков, выхода населения на приусадебные участки и природу, а также проведение ряда сельскохозяйственных работ, на полях сельхозпредприятий, выезда людей на природу существует вероятность возникновения отдельных очагов природных пожаров. Вероятность возникновения природных пожаров тем больше при сжигании сухой растительности и мусора, — рассказали в МЧС.

Гражданам запретили заезжать на машинах в лес, разводить костры и проводить работы, связанные с открытым огнем. Пожарные патрулируют леса и беседуют с жителями.

ИА «Орелград»