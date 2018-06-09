Жители переулка Ремонтного засыпают ямы мусором

9.6.2018 | 11:51 Новости, Общество

Они не могут добиться ремонта дорог уже 5 лет.

Жители переулка Ремонтного и улицы Березовой около пяти лет пытаются добиться ремонта проезжей части рядом со своими домами. Об этом они рассказали активистам движения «Без ям Орловщина».

Дороги находятся в убитом состоянии. Жители вынуждены засыпать глубокие ямы строительным мусором, чтобы хоть как-то проехать. Почти каждый день автолюбители пробивают себе колеса.

— Подобные негативные примеры являются прямым подтверждением, что поручения врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова по осуществлению контроля за содержанием в нормативном состоянии улично-дорожной сети Орла не выполняются, — резюмировали «безъямовцы».

ИА «Орелград»

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