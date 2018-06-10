Под Орлом товарный поезд протаранил автобус, погибли четверо

Утром 10 июня на железнодорожном переезде в деревне Гать товарный поезд столкнулся с автобусом. ЧП случилось примерно в 8:20.

Четыре человека погибли, еще двенадцать пострадали. Водитель автобуса жив. Среди погибших есть несовершеннолетний.

В автобусе из Лаврово ехал хор. Поезд двигался в сторону Орла.

По данным издания, водитель автобуса решил проскочить перед поездом. После удара ПАЗ вылетел в кювет и перевернулся несколько раз.

Переезд на Гати оборудован семафором, но без шлагбаума. На место прибыли власти Орловской области, представители РЖД. Железнодорожники утверждают, что сигнализация исправна.

Сформирован оперативный штаб. Пострадавшим и семьям погибших обещали оказать необходимую помощь.

Из-за автокатастрофы администрация отменила празднование 90-летия Орловского района.

На месте продолжают работать спецслужбы.

ИА «Орелград»