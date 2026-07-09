Мэрия Орла признала, что ремонт Комсомольской остановился

9.7.2026 | 16:29 Важное, ЖКХ, Новости

Горадминистрация ведёт с подрядчиком «претензционную работу».

Фото: oreltimes.ru

Об этом представители городских властей сообщили в соцсетях с соответствующего аккаунта.

«Капитальный ремонт улицы Комсомольской от улицы Гостиной до перекрёстка с улицей Красина приостановлен в связи с отсутствием финансирования у подрядной организации. В настоящий момент ведется претензионная работа», – гласит сообщение.

Напомним, ремонт выполняло ООО «УПМК-22». На этом же подрядчике «висит» более масштабный и тоже незавершённый проект — строительство комплекса «Судбищенская битва».

ИА «Орелград»


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