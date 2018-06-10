Пострадавшим в ДТП на Гати требуется кровь

10.6.2018 | 13:33 Новости, Общество

Ее можно сдать на станции переливания.

Пострадавшим в автокатастрофе на переезде в деревне Гать Орловского района требуется кровь, сообщили в отряде «Поиск пропавших детей».

Помочь получившим травмы и сдать кровь можно на станции переливания крови по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, 2.

10 июня в 8:20 на переезде в деревне Гать товарный поезд протаранил автобус ПАЗ с артистами лавровского хора. Они ехали на празднование дня Орловского района.

Погибли четыре человека, еще 12 получили травмы. По предварительным данным, водитель ПАЗа решил проскочить переезд на красный сигнал прямо перед поездом.

Среди погибших есть 17-летний подросток. Среди пострадавших — беременная женщина, потерявшая ребенка.

ИА «Орелград»

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