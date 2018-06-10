СК возбудил дело о смертельном ДТП с автобусом

Подозреваемым вскоре может стать водитель ПАЗа.

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело по факту ДТП на переезде в деревне Гать, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщили в ведомстве.

Речь идет о двух статьях УК — «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Как уже рассказывал «Орелград», трагедия случилась 10 июня в 8:20. Товарный поезд протаранил автобус ПАЗ с артистами лавровского хора. Они ехали на празднование дня Орловского района.

Погибли четыре человека, еще 12 получили травмы. По предварительным данным, водитель ПАЗа решил проскочить переезд на красный сигнал прямо перед поездом.

ИА «Орелград»