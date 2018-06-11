Под Орлом осудили форточника

11.6.2018 | 10:46 Новости, Общество

Обвинительный приговор вынес Болховский районный суд.

Уголовное дело было возбуждено в отношении ранее судимого местного жителя. Он не раз бывал за решеткой и вновь попался на краже. Как следует из материалов дела, преступление болховчанин совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Он забрался в чужой частный дом через кухонную форточку. Хозяев дома не было. Злоумышленник обшарил весь дом. Его добычей стали 8300 рублей. Кстати, деньги хранились под микроволновой печью, но опытный домушник сразу нашел тайник.

С учетом криминального прошлого ему назначили наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»

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