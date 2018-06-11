В Орле подростков-преступников попытались приобщить к добру

11.6.2018 | 14:10 Новости, Общество

Волонтеры из ОГУ посетили следственный изолятор.

Посещение студентами СИЗО-1 началось со встречи с начальником учреждения Сергеем Кабановым. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.

Затем волонтеры посетили корпус, в котором содержатся несовершеннолетние и провели с ними «Добрый Урок». Юных преступников познакомили с историей добровольческого движения, его направлениями и возможностями волонтерской деятельности.

— Урок прошел на позитивных эмоциях, для несовершеннолетних это была хорошая возможность пообщаться со своими почти сверстниками, — рассказали в УФСИН. — Ребята увлеченно слушали студентов и задавали много вопросов.

Сотрудники СИЗО выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.

ИА «Орелград»

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