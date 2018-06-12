Клычкову разрешили открыть спецсчет в банке

Андрей Клычков стал официально выдвинутым кандидатом в губернаторы.

Как сообщает Избирательная комиссия Орловской области, стартовал прием документов от кандидатов на должность губернатора. Первым о своем выдвижении облизбирком уведомил врио главы региона Андрей Клычков.

Его выдвинуло областной отделение КПРФ. В соответствии с законом «О выборах губернатора Орловской области» Андрей Клычков приобрел статус выдвинутого кандидата.

— Выдвижение кандидатов производится в течение 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, — напомнили в облизбиркоме.

Кроме того, Андрею Клычкову как кандидату разрешено открыть специальный счет для формирования избирательного фонда в дополнительном офисе № 8595/001 Орловского отделения № 8595 ПАО Сбербанк России, расположенном в Орле на улице Брестской.

Уполномоченным представителем Клычкова по финансовым вопросам при проведении досрочных выборов губернатора зарегистрирована Елена Алдошина.

ИА «Орелград»