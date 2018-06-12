Орловец наказал «Святки»

Внеплановая проверка прошла на предприятии по жалобе работника.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Орловской области, внеплановая проверка по жалобе одного из работников была проведена в компании под названием «Святки».

— Были выявлены нарушения трудового законодательства в части невыплаты зарплаты работнику, а также компенсации за неиспользованный отпуск, — сообщили в инспекции. — Организацией не осуществлялось ведение книги учета движения трудовых книжек и вкладышей в них.

По результатам проверки организация и должностное лицо, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

ИА «Орелград»