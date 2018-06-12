В Орле раздавили польские помидоры

Специалисты Россельхознадзора уничтожили санкционные продукты.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, запрещенная к ввозу и обороту продукция была обнаружены в ходе планового рейда. В торговой точке, принадлежащей местному ИП, было найдено 120 кг томатов свежих.

Происхождение было установлено по этикетке на упаковке продукции. Оказалось, что томаты завезли из Польши. Напомним, что в нашей стране действует запрет на ввоз ряда продуктов из стран ЕС. Санкционная партия томатов была изъята и утилизирована при участии транспортного прокурора.

ИА «Орелград»