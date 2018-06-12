В Орле стартовал проект «земля в обмен на квартиры»

Клычков предоставил первый земельный участок застройщику.

Напомним, что на прошедшей сессии Орловского облсовета народных депутатов в окончательно редакции был принят закон, призванный решить проблему обманутых дольщиков. Согласно ему инвесторы получат участки под застройку без проведения торгов. Взамен они обязаны предоставить властям до 10 процентов жилья в возведенном доме или аналог в другом доме. Эти квартиры обещают выдавать обманутым дольщикам.

Всего через два дня после принятия закона врио губернатора Андрей Клычков подписал первое распоряжение. Он предоставил ООО «Холикон-Развитие» право на заключение договора аренды участка с видом разрешенного использования: многоквартирные жилые дома 5-18 этажей (в том числе технический).

Площадь земли составляет 4926 кв. м. Она будет выделена без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта «Первый (Премиум) многоквартирный жилой дом Квартала «Наугорский». Проект предусматривает строительство многоквартирного девятиэтажного двухподъездного жилого дома.

Напомним, что на сессии глава фракции «Справедливая Россия» Руслан Перелыгин выразил обеспокоенность тем, что «Холикон-Инвест» может отдать городу дешевые квартиры на окраине, а на предоставленной земле построить элитный дом. Спикер Леонид Музалевский заверил, что количество предоставляемых Орлу квадратных метров будет пересчитываться с учетом разницы в цене.

ИА «Орелград»