В Орле за неправильную рекламу наказали банк

Антимонопольная служба крупно оштрафовала финансовую организацию.

Банк умолчал о части условий, которые влияли на сумму расходов и доходов по карте тарифного плана «Пенсионный». Об этом сообщает пресс-служба Орловского управления ФАС России. В рекламе финансовых услуг указывалась процентная ставка на остаток средств на счете пенсионной карты — до 7 процентов годовых.

— Однако в рекламе отсутствовала существенная информация об условиях, влияющих на сумму доходов, а именно: порядок начисления процентов на остаток денежных средств на счете карты, начисление основных и дополнительных процентов и др.,- пояснили в УФАС.

Также не было информации о размере комиссии за обслуживание карты при условии отсутствия операций по счету более одного года. В антимонопольной службе пришли к выводу, что реклама «приводила к искажению смысла и способствовала введению в заблуждение потребителей». За нарушение УФАС привлекло банк к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Должностное лицо банка оштрафовано на 4 тысячи рублей.

«Создавая привлекательные условия получения финансовой услуги, реклама стимулировала население для обращения в банк для получения «пенсионной карты» с процентной ставкой до 7 процентов, однако полная информация об условиях предоставления финансовой услуги по данному тарифному плану отсутствовала, что могло ввести потребителей в заблуждение» — прокомментировал врио руководителя Орловского УФАС России Андрей Кирьянов.

ИА «Орелград»