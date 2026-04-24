В Орле счета детсадов и школ разблокируют до 19 мая

24.4.2026 | 15:45 Важное, Новости, Образование

По крайней мере, таковы планы городских властей.

Фото: vestiorel.ru (иллюстративное)

О них на сегодняшней сессии горсовета рассказал заместитель мэра Орла Игорь Печерский.

По его словам, на сегодня общая сумма просроченной задолженности муниципальных детсадов и школ перед поставщиками составляет 761 миллион рублей. Из этой суммы на долги за питание приходится 51,2 миллиона (по детсадам) и 110,4 миллиона (по школам).

В конце марта — начале апреля из городского бюджета на решение данных проблем выделили 272,3 миллиона рублей.

На данный момент разблокированы счета у 26 школ из 40. До 30 апреля должны разблокировать счета у 31 детсада из 60.

Вопрос с оставшимися 65 учреждениями должен решиться до 19 мая. На эти цели потребуется дополнительно 92,6 миллиона рублей.

Как указали в пресс-службе горсовета, представители мэрии утверждают, что перебоев с питанием в детсадах и школах пока нет.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU