В Орле счета детсадов и школ разблокируют до 19 мая

По крайней мере, таковы планы городских властей.

О них на сегодняшней сессии горсовета рассказал заместитель мэра Орла Игорь Печерский.

По его словам, на сегодня общая сумма просроченной задолженности муниципальных детсадов и школ перед поставщиками составляет 761 миллион рублей. Из этой суммы на долги за питание приходится 51,2 миллиона (по детсадам) и 110,4 миллиона (по школам).

В конце марта — начале апреля из городского бюджета на решение данных проблем выделили 272,3 миллиона рублей.

На данный момент разблокированы счета у 26 школ из 40. До 30 апреля должны разблокировать счета у 31 детсада из 60.

Вопрос с оставшимися 65 учреждениями должен решиться до 19 мая. На эти цели потребуется дополнительно 92,6 миллиона рублей.

Как указали в пресс-службе горсовета, представители мэрии утверждают, что перебоев с питанием в детсадах и школах пока нет.

