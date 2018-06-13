На стадионе Ленина появятся навесы

Утвержден проект модернизации восточной и западной трибун.

Правительство Орловской области утвердило проект реконструкции областного автономного учреждения «Центральный стадион им. В. И. Ленина». Документация предусматривает строительство навесов над восточной и западной трибунами, а также тепловых сетей к общественному туалету.

Сообщается, что проект успешно прошел государственную экспертизу. Длина навесов составит 135,8 метра, ширина почти 14 метров, длина – 17,4 метра. Протяженность тепловых сетей к общественному туалету составит 148 метров. Согласно проекту на строительство каждого навеса должно уйти не более шести с половиной месяцев. Общая сметная стоимость составляет 71,65 миллиона рублей.

ИА «Орелград»