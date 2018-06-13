СМИ: чиновники опомнились и откроют фан-зону во время ЧМ

В принципе, все по-орловски.

Правительство Орловской области через «Орловские новости» заявило, что уже на этой неделе будет открыта фан-зона для просмотра матчей Чемпионата мира по футболу. Она расположится на площади Ленина.

Как уже сообщал «Орелград», утром 13 июня еще никто об этом не задумывался — о создании фан-зоны было решено забыть. Хотя времени было предостаточно — еще в конце мая администрация Орла направила свои предложения в областное управление спорта, которое занималось этим вопросом.

У областных чиновников было две недели на принятие решения и запуску фан-зоны к матчу открытия ЧМ, который состоится уже завтра. Но, видимо, было решено не спешить. Теперь, если информация наших коллег верна, ускориться все равно придется — иначе фан-зона откроется к концу мундиаля.

Площадь Ленина 13 июня выглядит ровно так же, как и в другие дни. Впрочем, за фразой «открытие фан-зоны» может стоять включение медиаэкрана в режиме телевизора. Орлу, к сожалению, не повезло — мы не попали в список 40 городов, которым выделили деньги на благоустройство площадок под просмотр ЧМ с их последующей эксплуатацией под массовые мероприятия.

Словом, редакция «Орелграда» не удивится, если большой футбол так и не дойдет до Орла.

ИА «Орелград»