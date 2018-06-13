В Орле контрольную деятельность возьмут под контроль

13.6.2018 | 16:35 Новости, Общество

Орловскую область ожидает реформа надзорной деятельности.

В Орловской области создан координационный совет по реализации реформы контрольной и надзорной деятельности. Согласно указу врио губернатора он является коллегиальным совещательным органом. Совет создан «в целях повышения качества реализации контрольно-надзорных полномочий и обеспечения публичной коммуникации по вопросам совершенствования контрольной и надзорной деятельности на региональном и муниципальном уровнях».

Впрочем, решения совета будут носить рекомендательный характер. Новый орган возглавил врио губернатора Андрей Клычков. В состав также включен первый вице-губернатор Александр Бударин, вице-губернатор по экономике и финансам Вадим Тарасов, начальник управления инвестиционного развития Сергей Антонцев и другие.

Основными задачами совета станут совершенствование контрольной и надзорной деятельности, внедрение системы предупреждения и профилактики, а также риск-ориентированного подхода, снижение контрольной нагрузки на инвесторов и других предпринимателей и даже «контроль осуществления информатизации контрольной и надзорной деятельности».

ИА «Орелград»

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