В Орле на 13 лет посадили «закладчика»

Житель Орла попался на незаконном сбыте наркотиков.

Как сообщили в суде Заводского района, молодой человек приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему придется заплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. Так он наказан за незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в значительном размере.

Впрочем, пока приговор вынесен лишь в отношении одного из участников преступной группы. Дела в отношении еще троих участников выделены в отдельные производства. Осужденный был «закладчиком». Его роль заключалась в «извлечении по указанию «оператора» из предоставленных ему последним «закладок» мелкооптовых партий наркотического средства и их транспортировке к месту незаконного хранения».

Также он должен был, при необходимости, самостоятельно упаковывать наркотик в свертки и прятать их в тайники. В судебном заседании молодой человек свою вину признал полностью. При назначении наказания суд учел рецидив преступлений. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»