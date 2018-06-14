Председатель совета директоров «Орелстроя» дал интервью «Коммерсанту»

Александр Рогачев рассказал о планах по расширению бизнеса и его особенностях в Черноземье.

Интервью председателя совета директоров ПАО «Орелстрой», руководителя АФК «Черноземье» Александра Рогачева опубликовал «Коммерсант». Издание отмечает, что во главе крупнейшего орловского застройщика топ-менеджер встал в июне 2017 года. В итоге «Орелстрой» завершил прошлый год с чистой прибылью около 210 млн рублей и выручкой в 1,5 млрд. Компания также показала готовность инвестировать в площадки соседних регионов, причем не только Черноземья. Александр Рогачев рассказал о наиболее привлекательных для инвестирования регионах.

«Если брать Черноземье, то здесь нет ярко выраженной экономической доминанты. В северных регионах, например, это нефть, на северо-западе — лес. Администрации там «заточены» на эксплуатацию природных ресурсов. В Черноземье объективно ничего этого нет. Сельское хозяйство — сложный бизнес, не то что «воткнул палку — и из этого что-то выросло». Здесь могут выжить только те предприниматели, которые реально понимают, зачем они занимаются тем или иным бизнесом, а не просто вкладывают деньги по принципу «100 процентов отрастет».

Например, мы развиваем проект реконструкции завода «КорнБиоТех» — модернизация крахмального производства за 1 млрд рублей на базе бывшей производственной площадки ЗАО «Казацкий крахмало-паточный комбинат» в Липецкой области».

По мнению господина Рогачева, во всех регионах Черноземья одна и та же ситуация. Чиновники открыты по отношению к любому проекту, чего не встретишь в областях с ярко выраженной доминантой. Администрации рады адекватным инвесторам. О столичном регионе этого не скажешь. В Москве свои правила и рынок передутый. Если соотносить затраты — там хуже, чем в Орле.

«Застройщики, которые развивают бизнес в нескольких регионах, довольно часто «погорают» на том, что не учитывают специфику субъекта, его законы, — продолжает Александр Рогачев. — Мы проводим обязательный маркетинговый анализ, чтобы понять, что там, в регионах, сейчас происходит. Тщательно анализируем конкуренцию. Кроме того, есть национальные, эмоциональные особенности. Нижний Новгород, например, купеческий город. Там «принято» поторговаться. У нас все по-другому: надо быть «своим в доску».

Он отметил, что у «Орелстроя» есть одобренный доступ к дополнительной ликвидности у ведущих банков. Однако пока компания эти ресурсы не использует — до завершения реструктуризации. Получилась своего рода «подушка безопасности». Кредитная линия необходима в качестве страховочного механизма.

Сравнивая нашу страну с западом, господин Рогачев отметил, что в России только процентов пять застройщиков могут работать по европейским требованиям. Остальные — «одноразовые» или те, для которых строительство является побочным бизнесом, позволяющим быстро заработать. Это очень опасная ситуация, считает топ-менеджер. Строительство многоквартирного жилья сравнимо с банковским сектором. Застройщик – это аналог банка, который принимает от дольщика деньги и вкладывает их в проект. Поэтому строительный сектор должен быть жестко зарегулирован.

«Мое мнение — нужно продолжать вплоть до введения контроля акционеров, — говорит Александр Рогачев. — Как в банковской среде: черный список ЦБ давно функционирует. В стройке должна быть та же система. Строительный рынок нужно доводить до состояния банковского с лицензированием застройщиков, введением нормативов, с полным контролем за деловой репутацией рисков. И даже создать со временем аналог агентства страхования вкладов — агентство страхования дольщиков, которое может в случае банкротства компенсировать те деньги, которые они потратили на квартиру».

ИА «Орелград»