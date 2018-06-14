Рыбакова выдвинули кандидатом в губернаторы

14.6.2018 | 11:28 Важное, Новости, Политика

Депутат пойдет на выборы от Российского общенародного Союза.

Президиум Российского общенародного Союза (РОС) выдвинул депутата облсовета Виталия Рыбакова кандидатом на пост губернатора Орловской области. Решение было принято 14 июня.

Лидер РОС Сергей Бабурин поздравил Рыбакова с выдвижением и сказал, что надеется на возрождение движения в Орловской области и подъем «патриотического движения».

Комментируя «Орелграду» выдвижение, Виталий Рыбаков пояснил свой несколько неожиданный ход.

— Российский общенародный Союз — истинно русская партия. Мы видим, что «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР заняли одну позицию и готовят постановочные выборы. Я принял решение присоединиться к РОС, — сказал Рыбаков корреспонденту «Орелграда».

Решается вопрос о вступлении Рыбакова в РОС. Депутат подчеркнул, что в скором времени «оживет» региональное отделение партии. Будут проводиться мероприятия.

— Стану ли я главой реготделения? Необязательно, — пояснил Виталий Рыбаков.

Виталий Рыбаков объявил о желании участвовать в выборах губернатора Орловской области 16 мая.

ИА «Орелград»

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