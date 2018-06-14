Закрытие совхоза «Коммунальник» отложено до сентября

14.6.2018 | 17:07 Новости, Общество

Арбитраж продлил процедуру конкурсного производства.

Соответствующее ходатайство в арбитражный суд Орловской области подал конкурсный управляющий муниципального унитарного предприятия «Совхоз «Коммунальник» Петр Благочев. По его мнению, еще не завершены обязательные мероприятия, предусмотренные законом о банкротстве.

Напомним, что процесс был запущен в 2014 году, когда инспекции Федеральной налоговой службы по городу Орлу подала заявление о признании совхоза «Коммунальник» несостоятельным. Банкротом предприятие признали в декабре 2014 года. С тех пор процедура продлевалась восемь раз.

Как следует из отчета конкурсного управляющего, была проведена инвентаризация имущества предприятия-должника. В ближайшем будущем планируется получение положительного заключения об определении рыночной стоимости недвижимого имущества, его продажа и распределение выручки между кредиторами.

Суд удовлетворил ходатайство и продлил срок конкурсного производства в отношении МУП «Совхоз «Коммунальник» до 20 сентября 2018 года.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Письма другу: Провидение

Мой милый друг! Здравствуй! Веришь ли ты в божественную милость? Ты, верно, слышала уже чудовищную весть, она облетела всю страну …
Читать…

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования