Закрытие совхоза «Коммунальник» отложено до сентября

Арбитраж продлил процедуру конкурсного производства.

Соответствующее ходатайство в арбитражный суд Орловской области подал конкурсный управляющий муниципального унитарного предприятия «Совхоз «Коммунальник» Петр Благочев. По его мнению, еще не завершены обязательные мероприятия, предусмотренные законом о банкротстве.

Напомним, что процесс был запущен в 2014 году, когда инспекции Федеральной налоговой службы по городу Орлу подала заявление о признании совхоза «Коммунальник» несостоятельным. Банкротом предприятие признали в декабре 2014 года. С тех пор процедура продлевалась восемь раз.

Как следует из отчета конкурсного управляющего, была проведена инвентаризация имущества предприятия-должника. В ближайшем будущем планируется получение положительного заключения об определении рыночной стоимости недвижимого имущества, его продажа и распределение выручки между кредиторами.

Суд удовлетворил ходатайство и продлил срок конкурсного производства в отношении МУП «Совхоз «Коммунальник» до 20 сентября 2018 года.

ИА «Орелград»