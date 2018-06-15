Орловцам рассказали, в какие страны не стоит ездить

15.6.2018 | 13:09 Новости, Общество

Специалисты предупредили об ухудшении эпидемиологической ситуации.

Профилактический ликбез провело управление Роспотребнадзора Орловской области. Так, ведомство сообщает, что с начала мая текущего года в Демократической Республике Конго зарегистрирована вспышка болезни Эбола — из 56 заболевших умерло уже 27.

В Индии в штате Керала зарегистрирована вспышка относительно нового вируса Нипах, число погибших достигло 14 человек. В Либерии растет заболеваемость лихорадкой Ласса. Из числа лабораторно подтвержденных случаев инфекции 98 процентов завершились летальным исходом.

— С начала текущего года зарегистрировано свыше 22,8 тысячи случаев холеры в 26 странах мира, — предупреждает орловский Роспотребнадзор. — Из них наибольшее количество приходится на Африку, Йемен и Гаити.

Продолжается неблагополучие по коронавирусной инфекции в Саудовской Аравии. В Бразилии отмечен рост заболеваемости лихорадкой чикунгунья, превышающий в 3 раза уровень прошлого года.

Кроме того, на Мадагаскаре возникло осложнение ситуации по чуме: число заболевших превысило 2 тысячи человек, 165 из них уже умерло. Роспотребнадзор напоминает, что в жарких странах для профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний необходимо соблюдать меры предосторожности.

ИА «Орелград»

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