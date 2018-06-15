СР одобрила Перелыгина на выборы губернатора

Ожидается, что официальное выдвижение состоится завтра.

Президиум Центрального совета партии «Справедливая Россия» одобрил кандидатуру главы орловского реготделения Руслана Перелыгина на выборы губернатора Орловской области. Об этом рассказали в отделении.

На заседании 14 июня Руслана Перелыгина и его однопартийцев из других регионов одобрили для участия в выборах. Ожидается, что завтра на региональной конференции состоится официальное выдвижение Перелыгина на выборы губернатора Орловской области.

ИА «Орелград»