СР одобрила Перелыгина на выборы губернатора

15.6.2018 | 13:42 Новости, Политика

Ожидается, что официальное выдвижение состоится завтра.

Президиум Центрального совета партии «Справедливая Россия» одобрил кандидатуру главы орловского реготделения Руслана Перелыгина на выборы губернатора Орловской области. Об этом рассказали в отделении.

На заседании 14 июня Руслана Перелыгина и его однопартийцев из других регионов одобрили для участия в выборах. Ожидается, что завтра на региональной конференции состоится официальное выдвижение Перелыгина на выборы губернатора Орловской области.

ИА «Орелград»

 

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