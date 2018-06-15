В Орле автомобиль застрял в просевшем грунте

15.6.2018 | 12:54 Новости, Общество

Другие автовладельцы испытывают проблемы с проездом.

В Орле стало невозможно ездить по улице Красноармейской возле перекрестка с улицей Лескова. Сегодня там в просевшем грунте застрял автомобиль, сообщили очевидцы в соцсетях.

Дорогу раскопали во время ремонта теплосетей. Асфальт был снят, а новый на его месте не появится. В результате нагрузок и дождя земля просела.

Один автомобиль не смог преодолеть преграду и застрял. Другие орловцы на свой страх и риск проезжают по дороге, цепляясь днищем и бампером.

ИА «Орелград»

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