В Орле автомобиль застрял в просевшем грунте

Другие автовладельцы испытывают проблемы с проездом.

В Орле стало невозможно ездить по улице Красноармейской возле перекрестка с улицей Лескова. Сегодня там в просевшем грунте застрял автомобиль, сообщили очевидцы в соцсетях.

Дорогу раскопали во время ремонта теплосетей. Асфальт был снят, а новый на его месте не появится. В результате нагрузок и дождя земля просела.

Один автомобиль не смог преодолеть преграду и застрял. Другие орловцы на свой страх и риск проезжают по дороге, цепляясь днищем и бампером.

ИА «Орелград»