Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП на переезде

О задержании подозреваемого в смертельном ДТП сообщило СУ СК.

Задержание прошло в рамках расследования уголовного дела, возбужденного 10 июня. Напомним, что в тот день в Орловском районе у деревни Гать на железнодорожном переезде товарный поезд протаранил автобус ПАЗ. На месте погибли четыре человека.

Среди пострадавших оказался 52-летний водитель. Он был госпитализирован. Как сообщили в СУ СК России по Орловской области, сегодня его задержали.

По версии следствия, водитель проигнорировал запрещающий сигнал семафора и попытался проехать переезд перед движущимся поездом. В результате произошло смертельное ДТП.

— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — подчеркнули в СУ СК. — Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что сегодня же стало известно о смерти еще одной пострадавшей в этом ДТП. В больнице скончалась Елена Жеронкина. Таким образом, число погибших выросло до пяти.

В день трагедии СМИ сообщали о смерти водителя в больнице, однако информация не подтвердилась.

ИА «Орелград»