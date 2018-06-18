Инвесторам в Орловской области не хватает газа и электричества

Глава департамента промышленности Геннадий Парахин 18 июня на заседании правительства региона рассказал о проблемах «голода», с которыми сталкиваются инвесторы в Орловской области. По его словам, в этом виноват отчасти сам бизнес.

В настоящее время на территории субъекта действуют около 1600 промышленных предприятий, в том числе более 100 – крупных и средних. При попытке расширения появляются проблемы с низким качеством электроэнергии из-за высокого уровня износа оборудования или отсутствия мощностей. Это касается и газоснабжения. Некоторые проекты, реализуемые с нуля, испытывают сложности с элементарным подключением. В пример Геннадий Парахин привел резидентов индустриального парка «Зеленая Роща» в Мценском районе, новые комплексы «СГЦ Знаменское» в Сосковском районе, завод «Керама-Марацци» в Орловском районе (при подключении последних объектов капитального строительства).

— Не хватает координации действий между субъектами производства и энергетическими компаниями при реализации инвестиционных проектов, — посетовал Парахин. — В газоснабжении аналогичное отсутствие должного взаимодействия между потребителями и поставщиками.

По словам руководителя департамента, чиновниками, со своей стороны, в целях содействия эффективному развитию энергетической системы региона организовано взаимодействие органов исполнительной власти с энергетическими компаниями. При реализации крупных проектов власти субъекта «вынуждены в ручном режиме координировать» решение вопросов газоснабжения новых промышленных объектов, чтобы избежать срыва реализации.

Расширение и реконструкция существующей газовой инфраструктуры в большинстве районов Орловской области не проводились на протяжении длительного времени. Газовые сети испытывают значительные перегрузки, а некоторые работают на пределе технических возможностей. При этом в некоторых районах недозагрузка.

Серьезная проблема – нарушение охранных зон, что часто связано с расширением границ населенных пунктов в сторону прохождения магистральных газопроводов. Это угроза для жизни и здоровья граждан, проблема при реализации инвестиционных программ развития. На сегодняшний день зафиксировано 35 мест нарушения охранных зон, на которых расположены 1686 объектов.

В целях развития промышленного производства и роста инвестпривлекательности Орловской области необходимо строить долгосрочную программу развития энергетической и газовой инфраструктуры, заключил Геннадий Парахин.

ИА «Орелград»