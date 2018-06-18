Избирком зарегистрировал Перелыгина кандидатом на выборы

Эсер присоединился к трем своим соперникам.

Избирательная комиссия Орловской области 18 июня зарегистрировала руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия» Руслана Перелыгина кандидатом на выборы губернатора Орловской области.

Перелыгин уведомил избирком о намерении выдвигаться. В соответствии с Законом Орловской области о выборах губернатора ему разрешено открыть специальный избирательный счет.

В настоящий момент есть четыре официальных претендента на губернаторское кресло в Орловской области. Это депутат облсовета Виталий Рыбаков (идет на выборы от «Российского общенародного союза»), Елена Крачнакова (от «Патриотов России») и действующий врио губернатора Андрей Клычков (от КПРФ).

В облизбиркоме напомнили, что выдвижение кандидатов на должность губернатора Орловской области производится в течение 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов.

ИА «Орелград»