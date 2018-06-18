Клычков попросил не путать командировки с туристическими поездками

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков на заседании правительства 18 июня напомнил чиновникам, что визиты в другие регионы – это не ознакомительные поездки.

— От каждого департамента жду конкретный план мероприятий с учетом увиденного. Любая командировка – это не туристическая поездка, а работа, которая должна заканчиваться вашими предложениями, что применить в Орловской области, — завил врио главы региона.

Руководителю департамента здравоохранения Орловской области Ивану Залогину рекомендовано организовать дополнительные поездки главврачей больниц для детального изучения хороших практик. Первый заместитель председателя правительства региона Николай Злобин должен проработать опыт по строительству. По мнению Клычкова, в Белгородской области найден хороший вариант обеспечения условий жилищного строительства для молодых семей. Главе администрации Орла Александру Муромскому поручено сделать из Орла что-то напоминающее Белгород и даже лучше. (Для справки, население Белгорода 387 тысяч человек, планируемые доходы казны в 2018 году 9,4 млрд рублей, в Орле 318 тысяч человек и 5,3 млрд рублей).

Андрей Клычков сообщил, что регионы заявили о желании ответного визита. Врио подчеркнул, что Орловская область должна показать свои наработки.

Напомним, в конце мая делегация Орловской области в рамках двухдневной деловой программы посетила учреждения социальной сферы, культуры, спортивные объекты Пензенской области, в том числе орловцы познакомились с работой научно-производственного предприятия «МедИнж», специализирующегося на изготовлении инновационных медицинских изделий. В ходе поездки в Белгородскую область 14 июня орловцев интересовали благоустройство территорий, общественных пространств, поддержка молодых семей, достижения в здравоохранении и практика семейных докторов.

ИА «Орелград»