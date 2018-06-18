УМВД заплатит 300 тысяч за смерть пешехода

18.6.2018 | 15:34 Новости, Общество

Орловский облсуд в апелляции рассмотрел иск о возмещении вреда.

Ранее, в марте этого года, суд Мценского района удовлетворил иск местной жительницы. Она просила взыскать 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда с регионального управления МВД.

Женщина заявила, что служебный автомобиль полиции в июле 2014 года насмерть сбил ее сына. За рулем находился штатный сотрудник УМВД. По данному факту была проведена проверка. В августе 2017 года уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.
Следствие выяснило, что вины водителя не было – он не имел возможности предотвратить наезд на пешехода. Однако иск был частично удовлетворен. В пользу женщины районный суд взыскал 300 тысяч рублей.

УМВД обжаловало решение в апелляционной инстанции. Областная коллегия по гражданским делам оставила его без изменения. Облсуд учел то, что владельцем источника повышенной опасности в момент ДТП являлось УМВД, в служебных отношениях с которым состоял водитель.

Он также принял во внимание то, что в результате ДТП на владельца источника повышенной опасности возмещение вреда возлагается независимо от его вины. Довод апелляционной жалобы о том, что его вина водителя в ДТП не установлена, правового значения по делу не имеет, решила областная коллегия.

ИА «Орелград»

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