Орловец засудил РЖД

Мужчина отсудил компенсацию за полученную травму.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда рассмотрела по иску местного жителя к акционерному обществу «Российские железные дороги» о взыскании вреда, причиненного здоровью, и компенсации морального вреда. Дело было рассмотрено в апелляционной инстанции, а ранее решение по нему вынес Ливенский районный суд.

Как следует из иска, летом 2016 года на станции «Люблино» Московской железной дороги при переходе железнодорожного пути левая нога истца попала под движущийся поезд. В результате мужчина получил серьезную травму. Он потерял сознание и был найден машинистом.

Его отправили в московскую больницу, где он провел много времени. В соответствии с заключением медико-социальной экспертизы ему установлена третья группа инвалидности. Пострадавший просил суд взыскать с РЖД компенсацию морального вреда в размере 1 миллион рублей, а также утраченный заработок за пять месяцев работы, предшествовавших несчастному случаю.

РЖД иск не признало, проиграло в первой инстанции и подало апелляционную жалобу. Однако и областной суд иск удовлетворил. Разрешая спор, он учел то, что травма была получена в зоне расположения инфраструктуры железнодорожного транспорта, находящейся в собственности РЖД, и от воздействия источника повышенной опасности.

В пользу пострадавшего с ответчика взыскан утраченный заработок в размере 100 тысяч рублей и компенсация морального вреда в размере 50 тысяч.

ИА «Орелград»