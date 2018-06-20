Орловские приставы рассказали о взыскании 907 млн рублей

20.6.2018 | 17:30 Новости, Общество

Ведомство подвело итоги работы за пять месяцев текущего года.

Как сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Орловской области, за отчетный период судебными приставами окончено и прекращено более 94,9 тысячи исполнительных производств.

— Фактически взысканная сумма составила 907 миллионов рублей, что на 3,5 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года, — рассказали в службе. — Из них в консолидированный бюджет взыскано 355,5 миллиона, или на 11,6 процента больше, чем год назад.

Отмечено, что в бюджеты различных уровней было перечислено более 292 миллионов рублей фискальных платежей. Общая сумма взысканного исполнительского сбора превысила 31 миллион. Это на 21,3 процента больше показателя прошлого года.

ИА «Орелград»

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