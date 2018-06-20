Под Орлом нашли труп убитого зимой мужчины

20.6.2018 | 14:17 Новости, Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве.

Следственный комитет задержал 53-летнего орловца по подозрению в убийстве 38-летнего знакомого из Урицкого района, сообщили в ведомстве.

Жители поселка Ледно 19 июня обнаружили разложившийся труп мужчины в сарае возле частного дома. Выяснилось, что погибший с февраля 2018 года числился пропавшим без вести. На теле были найдены признаки насильственной смерти.

Подозрение пало на хозяина дома. Его задержали. Следствие считает, что трагедия произошла 3 февраля. Между мужчинами произошел конфликт, и владелец частного дома задушил соперника и спрятал тело в сарае.

Следствие продолжается.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Письма другу: Прошлое

Мой милый друг! Здравствуй! Я пошел на поправку, надеюсь и у тебя все хорошо. В предыдущем письме я обещал тебе …
Читать…

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования