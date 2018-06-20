Под Орлом нашли труп убитого зимой мужчины

Задержан подозреваемый в убийстве.

Следственный комитет задержал 53-летнего орловца по подозрению в убийстве 38-летнего знакомого из Урицкого района, сообщили в ведомстве.

Жители поселка Ледно 19 июня обнаружили разложившийся труп мужчины в сарае возле частного дома. Выяснилось, что погибший с февраля 2018 года числился пропавшим без вести. На теле были найдены признаки насильственной смерти.

Подозрение пало на хозяина дома. Его задержали. Следствие считает, что трагедия произошла 3 февраля. Между мужчинами произошел конфликт, и владелец частного дома задушил соперника и спрятал тело в сарае.

Следствие продолжается.

ИА «Орелград»