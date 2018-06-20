В центре Орла «Мерседес» протаранил машину ГИБДД

20.6.2018 | 21:55 Важное, Новости

В эти минуты проходит разбор дорожно-транспортного происшествия

По предварительной информации, автомобиль «Мерседес» двигался по улице Комсомольской в сторону автовокзала, когда на полной скорости ударил патрульный экипаж на автомобиле «Форд».
Судя по повреждениям автомобилей, удар был очень серьезный. Передняя часть немецкой иномарки искорежена. Служебный «Форд» также значительно пострадал.

На место выехали сотрудники МЧС и скорой помощи. По предварительным данным, серьезно пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Данных о том, вел ли патруль преследование автомобиля, который в них врезался, пока нет.

ИА «Орелград»

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