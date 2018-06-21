ДТП с полицейской машиной попало на видео

Пользователь Instagram ___l.lawliet___ выложил момент столкновения иномарки и автомобиля ГИБДД на улице Комсомольской. Как уже рассказывал «Орелград», авария случилась 20 июня вечером в районе ресторана «Честер Паб», и в ней пострадали два человека.

Дтп 20.06.18 A post shared by Масик (@___l.lawliet___) on Jun 21, 2018 at 4:06am PDT

На записи видно, что серый автомобиль ехал по улице Комсомольской от сквера Ермолова. Пока горел зеленый свет, водитель решил разогнаться и проехать перекресток с 1-й Посадской. В последний момент он начал тормозить перед препятствиями — автобусом ПАЗ и полицейской машиной. Уйдя от столкновения с маршруткой, он врезался в заднюю часть автомобиля ГИБДД.

ИА «Орелград»