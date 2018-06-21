В аварийной двухэтажке на Карачевской нашли труп

21.6.2018 | 14:34 Новости, Происшествия

Мужчина погиб не от огня.

В центре Орла в полуразрушенном доме №36 на Карачевской улице был найден труп мужчины, сообщает «Орловское информбюро».

Причиной смерти погибшего стал не пожар. Он умер еще весной — тело нашли по сильному запаху. Судя по всему, труп умышленно спрятали под половицами.

Расселенные дома №№30 и 36 регулярно горят. После расселения они, памятники архитектуры, стали пристанищем бомжей и общественным туалетом. Здания ничем не огорожены, имеют беспрепятственный доступ.

ИА «Орелград»

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