В аварийной двухэтажке на Карачевской нашли труп

Мужчина погиб не от огня.

В центре Орла в полуразрушенном доме №36 на Карачевской улице был найден труп мужчины, сообщает «Орловское информбюро».

Причиной смерти погибшего стал не пожар. Он умер еще весной — тело нашли по сильному запаху. Судя по всему, труп умышленно спрятали под половицами.

Расселенные дома №№30 и 36 регулярно горят. После расселения они, памятники архитектуры, стали пристанищем бомжей и общественным туалетом. Здания ничем не огорожены, имеют беспрепятственный доступ.

ИА «Орелград»