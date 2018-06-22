В «День поля» Сбербанк угостил Клычкова яблоками

22.6.2018 | 15:10 Новости, Общество

Представители Сбербанка приняли участие в прошедшем вчера важном аграрном мероприятии на базе ООО «Дубовицкое».

Основная задача компании — консультации для представителей сельского хозяйства по программе кредитования. Помимо информационных буклетов и разъяснений, как эффективно под небольшие проценты получить кредит, фермеров угощали зеленымb яблоками — корпоративного цвета Сбербанка.

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков и его заместитель по АПК Дмитрий Бутусов ознакомились с предложениями ведущей кредитной организации региона и угостились фруктами.

На Дне поля Сбербанк пообщался с представителями АО «Национальная товарная биржа» и «Союзроссахара» — крупных российских предприятий.

Орловское отделение Сбербанка занимает первое место среди банков по объему выдачи кредитов по программе помощи сельскому хозяйству.

 

ИА «Орелград»

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