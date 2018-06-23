Благотворитель сделает крышу орловскому Кризисному центру

ПАО «Орелстрой» решило оказать поддержку Кризисному центру помощи женщинам и детям. Проблема протекающей кровли беспокоит не только руководство, но и его постояльцев. Часто женщины и дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, здесь живут до полугода.

Крыша течет постоянно. Ее латают своими силами, но вода находит новые прорехи. При ограниченном бюджетном финансировании рассчитывать на скорый капитальный ремонт не приходилось.

Поддержка благотворителя стала большой радостью. Работы начали полторы недели назад. До 5 августа должны снять старый рубероид, выровнять основание, обустроить водостоки и отливы, уложить новое покрытие. Затраты на ремонт кровли обойдутся компании в немаленькую сумму — около 2 млн.

Руководство Кризисного центра надеется, что найдутся компании, которые вдохновятся примером «Орелстроя». Учреждение, оказывающее помощь, само нуждается в поддержке. Часть окон центра не открывается из-за ветхости. Системы отопления и водоотведения 1976 года ввода в эксплуатацию: первая — регулярно сбоит, вторая — забивается. Требуется текущий ремонт основных помещений.

Кризисный центр помощи женщинам и детям дает приют тем, кто стал жертвой насилия, потерял все в пожаре, воспитывался в нечеловеческих условиях. Всего здесь проживают чуть более 40 человек. С ними работают психологи, педагоги и иные специалисты. Островок безопасности, с охраной и бытовым обеспечением, дает возможность выйти из кризиса, повернуть жизнь в мирное русло.

ИА «Орелград»