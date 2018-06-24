Горсовету предложили установить мемориальную доску Галине Лабейкиной

Идею поддержала комиссия по установке объектов монументального искусства

Как сообщили в пресс-службе Орловского горсовета народных депутатов, вопрос был обсужден на заседании профильного комитета и может быть включен в повестку дня сессии, намеченной на 28 июня.

С ходатайством к властям города обратилась директор института развития образования Ирина Патронова. Она предлагает установить мемориальную доску бывшему директору института Галине Лабейкиной на фасаде. Напомним, это здание расположено в Орле на улице Герцена.

— Инициатива была поддержана городской комиссией по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства, — рассказали в горсовете. — На установку доски получено согласие департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области и родственников.

Кроме того, региональным управлением градостроительства и землеустройства уже согласовано место установки доски и эскиз. Однако окончательное решение депутаты горсовета примут на ближайшей сессии.

ИА «Орелград»