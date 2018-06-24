Горсовету предложили установить мемориальную доску Галине Лабейкиной

24.6.2018 | 12:55 Новости, Общество

Идею поддержала комиссия по установке объектов монументального искусства

Как сообщили в пресс-службе Орловского горсовета народных депутатов, вопрос был обсужден на заседании профильного комитета и может быть включен в повестку дня сессии, намеченной на 28 июня.

С ходатайством к властям города обратилась директор института развития образования Ирина Патронова. Она предлагает установить мемориальную доску бывшему директору института Галине Лабейкиной на фасаде. Напомним, это здание расположено в Орле на улице Герцена.

— Инициатива была поддержана городской комиссией по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства, — рассказали в горсовете. — На установку доски получено согласие департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области и родственников.

Кроме того, региональным управлением градостроительства и землеустройства уже согласовано место установки доски и эскиз. Однако окончательное решение депутаты горсовета примут на ближайшей сессии.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Письма другу: Прошлое

Мой милый друг! Здравствуй! Я пошел на поправку, надеюсь и у тебя все хорошо. В предыдущем письме я обещал тебе …
Читать…

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования