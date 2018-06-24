Мэрию обязали заплатить за капремонт дома на Московской

24.6.2018 | 9:46 ЖКХ, Новости

Подрядчик не дождался денег за выполненные работы.

Исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «СК Центр» к МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» и муниципальному образованию «Город Орел» рассмотрел областной арбитраж.

Истец требовал обязать ответчиков погасить задолженность по выполненному контракту. Он был заключен в сентябре прошлого года. Подрядчик принял на себя обязательства выполнить капитальный ремонт кровли жилого дома по улице Московской, 53. Цена контракта составила около 4,9 миллиона рублей.

Работы были выполнены в срок. На момент рассмотрения иска долг заказчика превысил 2,3 миллиона рублей. Суд обязал мэрию его погасить. С учетом пени заплатить придется более 2,4 миллиона рублей. Кстати, представители администрации города иск не признали и заявили, что мэрия – это ненадлежащий ответчик.

Однако суд пришел к выводу, что если у муниципального казенного учреждения нет денег для оплаты контракта, то обязательство по финансированию перекладывается на муниципалитет.

ИА «Орелград»

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