В Орле вне закона объявлены «громкие» фирмы

24.6.2018 | 16:00 Новости, Общество

Арбитражный суд удовлетворил иски налоговых органов.

Сразу несколько однотипных исковых заявлений орловских налоговиков рассмотрел областной арбитраж. Каждый из них был подан к конкретной фирме. Объединяет их только то, что в названии у каждой компании-ответчика имеется звучная приставка «РОС», которая придает им солидности, по мнению истцов.

Налоговики считают, что компании незаконно используют в своих названиях производное от официального наименования «Россия» или «Российская Федерация». Такое возможно только при наличии специального разрешения на использование в своем наименовании слова «Россия» и слов, производных от него.

С мнением налоговых органов областной арбитраж согласился. Он обязал в течение 10 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу изменить фирменное наименование таких компаний как «Росстройизыскания», «Росбелрегион», «Агро рос», «Росмаркет» и другие.

ИА «Орелград»

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