В орловской колонии появились куклы

24.6.2018 | 8:05 Новости, Общество

Методику психокоррекционной работы применили к осужденным женщинам.

Как сообщили в региональном управлении ФСИН России, в женской исправительной колонии ИК-6 набирает популярность куклотерапия. Это один из видов психокоррекционной работы, которую проводят в учреждении психологи.

— Процесс создания куклы — творческий, в который включается личность со своими индивидуальными эмоциями, чувствами, переживаниями и проблемами, — пояснили в УФСИН. — В процессе работы происходит переосмысливание себя, а это первая ступень к исцелению. Не случайно термин арт-терапии переводится как исцеление творчеством.

Задача психолога направить данную работу в нужное русло. В создаваемую куклу человек вкладывает собственные чувства и эмоции. От качества переживаний зависит результат терапии.
— В настоящее время возрастает адресная целевая психологическая помощь осужденным, — добавили в УФСИН. — По просьбам и заявлениям осужденных психологи проводят большое количество индивидуальных консультаций.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Письма другу: Прошлое

Мой милый друг! Здравствуй! Я пошел на поправку, надеюсь и у тебя все хорошо. В предыдущем письме я обещал тебе …
Читать…

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования