В орловской колонии появились куклы

Методику психокоррекционной работы применили к осужденным женщинам.

Как сообщили в региональном управлении ФСИН России, в женской исправительной колонии ИК-6 набирает популярность куклотерапия. Это один из видов психокоррекционной работы, которую проводят в учреждении психологи.

— Процесс создания куклы — творческий, в который включается личность со своими индивидуальными эмоциями, чувствами, переживаниями и проблемами, — пояснили в УФСИН. — В процессе работы происходит переосмысливание себя, а это первая ступень к исцелению. Не случайно термин арт-терапии переводится как исцеление творчеством.

Задача психолога направить данную работу в нужное русло. В создаваемую куклу человек вкладывает собственные чувства и эмоции. От качества переживаний зависит результат терапии.

— В настоящее время возрастает адресная целевая психологическая помощь осужденным, — добавили в УФСИН. — По просьбам и заявлениям осужденных психологи проводят большое количество индивидуальных консультаций.

ИА «Орелград»