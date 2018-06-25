В «Пятерочке» нашли 200 кг зараженного фарша

Продукт поступил из Ливенского района

Как стало известно «Орелграду», в Орловской области в магазины сети супермаркетов «Пятерочка» был обнаружен зараженный фарш.

Продукт поступил на реализацию из Ливенского района. В мясе была обнаружена ДНК вируса. Фарш был снят с продажи. В Россельхознадзоре заявили, что не могут прокомментировать ситуацию.

«Ничего не могу сказать», — ответила помощник руководителя управления Россельхознадзора Ольга Чанова.

Ни организацию, ни болезнь, ни продукт в ведомстве не назвали. Однако ситуация с зараженным фаршем уже предана широкой огласке — она обсуждалась на аппаратном совещании в правительстве Орловской области утром 25 июня. Кого и зачем покрывает Россельхознадзор во главе с руководителем управления Евгением Черным, неясно.

Напомним, что накануне власти региона ввели карантин в Ливнах из-за вспышки птичьего гриппа. Вирус также зарегистрирован в Курской, Саратовской, Пензенской, Самарской областях. В Ливенском районе есть ряд птицефабрик.

ИА «Орелград»