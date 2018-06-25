Злобин стал «главным по застройщикам»

На первого зампреда правительства возложены новые обязанности.

При правительстве Орловской области созданы очередные коллегиальные совещательные органы: рабочие группы по созданию и реализации областных программ «Ответственный застройщик» и «Инфраструктурные объекты».

Обе возглавил Николай Злобин – первый заместитель председателя правительства региона. В первой из них помогать ему в ранге заместителя руководителя рабочей группы будет начальник управления по государственному строительному надзору Орловской области Андрей Емец, во второй – глава департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Денис Блохин.

Напомним, что ранее Николай Злобин возглавил рабочую группу по реализации программы контроля дорожного ремонта. Вновь созданным органам предписано до 1 июля 2018 года разработать паспорта программ и утвердить «дорожные карты» их реализации.

ИА «Орелград»