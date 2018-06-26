В Орле изменили условия соцподдержки молодых медиков

26.6.2018 | 16:17 Новости, Общество

Утверждено новое положение о возмещении расходов за найм жилья.

Постановление издало правительство области. Предыдущий документ, принятый в 2012 году, утратил силу. Кстати, он предусматривал не только компенсацию за найм жилья, но и единовременную социальную выплату в размере 100 тысяч рублей молодым медикам, трудоустроившимся в сельской местности, в центральных районных больницах, расположенных в городах, поселках городского типа и обслуживающих сельское население.

В новом постановлении речь идет только о найме. Согласно документу право на получение мер социальной поддержки имеют молодые специалисты с высшим медицинским образованием, трудоустроившиеся на селе в 2018-2020 годах после подготовки в клинической ординатуре или после прохождения аккредитации.

Возмещение расходов производится независимо от формы собственности жилищного фонда в течение одного года в размере фактически произведенных затрат, но не более 5 тысяч рублей ежемесячно. Оно предоставляется при соблюдении ряда условий. Так, у молодого специалиста не должно быть в собственности (или по договору социального найма) жилья на территории муниципального образования, в котором расположена медицинская организация
Кроме того, необходимо заключить с владельцем жилья официальный договор найма.

Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг и иных расходов, возложенных на нанимателя договором найма, не производится. В случае увольнения молодой специалист автоматически теряет право на компенсацию.

ИА «Орелград»

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