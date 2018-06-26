В Орловской области 310 человек умерло от алкоголя

26.6.2018 | 10:06 Новости, Общество

Для алкоголиков могут создать специальное учреждение.

В 2017 году в Орловской области от употребления алкоголя скончались 310 человек, сообщил начальник отдела организации охраны общественного порядка УМВД Алексей Стеблецов.

На заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений решили разработать специальное учреждение для медицинской помощи нетрезвым людям.

Раскрываемость преступлений в Орловской области, согласно отчетом, составила 68,7%К. Число зарегистрированных преступлений снизилось на 1%.

ИА «Орелград»

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