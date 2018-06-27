Два сотрудника ФСИН попались на коррупции

27.6.2018 | 13:03 Новости, Общество

Они уволены со службы и являются фигурантами уголовных дел.

В текущем году по инициативе и с участием отдела собственной безопасности УФСИН следственными органами возбуждены уголовные дела в отношении двоих теперь уже бывших сотрудников УИС. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСИН по Орловской области.

Дела в отношении бывших сотрудников возбуждены по статье 291.2 УК РФ (получение взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей) и статье 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере).

— В УФСИН работает круглосуточный телефон доверия (73-20-05) с автоответчиком и функцией записи, — напомнили в ведомстве. — Вся информация, предоставленная гражданами, подвергается регистрации и изучению. В отделе собственной безопасности рассматриваются все обращения.

Сообщить информацию о фактах нарушения законности могут сотрудники, осужденные, их родственники и другие лица, имеющие значимые сведения, в конфиденциальной форме.

ИА «Орелград»

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