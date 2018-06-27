Орел получит миллионы рублей на дороги

Власти города анонсировали выделение дополнительного транша.

Информация прозвучала на оперативном совещании в мэрии. По словам сити-менеджера Александра Муромского, из регионального Дорожного фонда город дополнительно получит 86 миллионов рублей.

— Будет подписано соглашение на предоставление субсидии, — пояснил сити-менеджер. — Мы должны внести изменения в текущую программу улично-дорожной сети — дополнить перечень улиц и качественно их отремонтировать.

Как сообщили в пресс-службе Орловского горсовета народных депутатов, в связи с этим мэр Орла Василий Новиков поручил городской администрации ускорить процесс формирования дополнительного списка улиц, которые требуют ремонта, а также подготовки проектно-сметной документации.

— Василий Федорович обратил внимание на то, что при составлении списка объектов необходимо учитывать жалобы орловцев и активно работать с населением, — подчеркнули в парламенте.

Напомним, что в 2018 году в Орле планируется ремонт 17 объектов улично-дорожной сети общей площадью 115 тысяч квадратных метров. Первоначальный объем финансирования был запланирован в размере 110,101 миллиона рублей. Как уверяют в мэрии, пять из 17 объектов уже предъявлены к сдаче. На семи дорогах ведутся работы, к четырем еще не приступили, а из-за ремонта теплотрассы один объект отложен.

ИА «Орелград»